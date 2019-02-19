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Зінченко один із найдорожчих захисників АПЛ. ФОТО

Сьогодні 13:44 1630 0
Зінченко один із найдорожчих захисників АПЛ. ФОТО

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який виступає за Манчестер Сіті, посів 12 місце в списку найдорожчих лівих захисників АПЛ.

Про це повідомляє transfermarkt.

Ціна Зінченка на трансферному ринку, дорівнює 15 мільйонів євро. Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу, який розташувався на 10 місці цього рейтингу, оцінений у 18 мільйонів євро. Найдорожчим лівим беком АПЛ наразі TM вважає гравця Ліверпуля Ендрю Робертсона (45 мільйонів євро).

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком переміг у п'ятому колі Кубка Англії. Також, Зінченко увійшов до збірної тижня в Європі.

Джерело - Тransfermarkt.

#Зінченко, #АПЛ, #Манчестер Сіті, #transfermarkt
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