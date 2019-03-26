Португалія не змогла переграти Сербію, Франція знищила Ісландію. Результати матчів Євро-2020

Відбулися матчі 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020
Євро-2020
Кваліфікація, Другий тур
25 березня
Люксембург - Україна 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Турпель, 1:1 - 40 Циганков 1:2 - 90+3 Родрігес, автогол.
Франція – Ісландія 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Юмтіті, 2:0 – 68 Жиру, 3:0 – 78 Мбаппе, 4:0 – 84 Грізманн.
Андорра – Албанія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 21 Садіку, 0:2 – 87 Балай, 0:3 – 90 Абраші.
Чорногорія – Англія 1:5 (1:2)
Голи: 1:0 – 17 Вешовіч, 1:1 – 30 Кін, 1:2 – 38 Барклі, 1:3 – 59 Барклі, 1:4 – 71 Кейн, 1:5 – 80 Стерлінг.
Голи: 1:0 - 24 Калдирим, 2:0 - 26 Тосун, 3:0 - 53 Тосун, 4:0 - 70 Айхан.
Португалія – Сербія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 7, пенальті Тадич, 1:1 – 42 Перейра.
Косово – Болгарія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Божиков, 1:1 – 61 Зенелі.
Джерело - Чемпіон.