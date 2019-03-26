Зінченко: Поле однакове для всіх

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко назвав причини важкої гри з Люксембургом.
У ефірі телеканалу Футбол він розповів
"Можна сказати, що ми багато сил віддали в матчі з Португалією, але Люксембург також віддав багато сил в грі з Литвою. Можна говорити про поле, про те що воно було не таким, як ми хотіли, але ми досягли результату, це головне. Були помилки, але без таких матчів нікуди.
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Тут характер виходить на перше місце, ми його показали. Я ніколи не любив шукати відмазки в полі, воно однакове для всіх. Помилки були, є і будуть. На них потрібно звертати увагу, робити висновки і рухатися далі", заявив Зінченко.
Нагадаємо, Португалія зіграла внічию з Сербією.
Джерело - Футбол.