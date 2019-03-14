Моурінью: Зі мною не обговорювали потенційне повернення в Реал

Колишній тренер Реала Жозе Моурінью не засмутився тому, що повернувся в мадридський клуб Зінедін Зідан.

Його слова наводить Football Espana.

"Ні, звичайно, я не засмучений. Зі мною ніколи не обговорювали, чи хочу я повернутися. Думаю, що це ідеальне рішення. Зідан виконав прекрасну роботу в клубі за кілька останніх років, тому це ідеально і для нього, і для клубу. Тепер у нього новий проект, він може почати все з нуля і довести всім свій талант. Бажаю йому успіху", - заявив Моурінью.