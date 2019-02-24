Гвардіола наздогнав Моуріньо за кількістю трофеїв

Манчестер Сіті в фіналі Кубка ліги здолав Челсі.

Цей трофей став для тренера "городян" Хосепа Гвардіоли вже 25-м в кар'єрі в якості наставника. За цим показником він наздогнав колишнього тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо.

Тепер у обох по 25 трофеїв.

Серед діючих тренерів в лігах топ-5 Європи третім йде Карло Анчелотті (20 трофеїв).

Нагадаємо, Гвардіола: Мої футболісти провели видатний матч.

Також, Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі.

Джерело - Чемпіон.