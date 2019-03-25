На перегляді в Динамо знаходиться бразильський захисник

У контрольному матчі Динамо - Полісся (1:1) зіграв потенційний новачок киян.
Про це повідомляє Динамоманія.
Бразильський захисник, зіграв один тайм, при цьому відзначився голом після подачі з кутового.
Гравцеві всього 16 років, звуть хлопця Марсело. Грає футболіст на позиції центрбека, але може закрити і опорну зону.
Нинішнім клубом Марсело є бразильський Ред Булл з міста Кампінас.
Нагадаємо, півзахисник Динамо хоче покинути клуб.
Також, Степаненко міг перейти в Динамо.
Джерело - dynamomania.com.