На перегляді в Динамо знаходиться бразильський захисник

16-річний Марсело уже зіграв за киян

У контрольному матчі Динамо - Полісся (1:1) зіграв потенційний новачок киян.

Про це повідомляє Динамоманія.

Бразильський захисник, зіграв один тайм, при цьому відзначився голом після подачі з кутового.

Гравцеві всього 16 років, звуть хлопця Марсело. Грає футболіст на позиції центрбека, але може закрити і опорну зону.

Нинішнім клубом Марсело є бразильський Ред Булл з міста Кампінас.

Нагадаємо, півзахисник Динамо хоче покинути клуб.

Також, Степаненко міг перейти в Динамо.

Джерело - dynamomania.com.