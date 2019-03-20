Півзахисник Динамо Вітор Буено хоче продовжити кар'єру в київському клубі.
Про це повідомляє Fox Sports.
Бразилець, орендований у Сантоса до літа 2020 року. Джерело уточнює, що в Буено не найкращі стосунки з головним тренером Олександром Хацкевичем.
Але бразилець не хоче залишати Динамо, адже трансферне вікно в Європі закрите, а повернення до Бразилії в його плани не входить.
У цьому сезоні Буено відіграв у всіх турнірах 3 матчі, не відзначившись результативними діями.
Нещодавно бразилець оформив хет-трик за молодіжний склад киян.
Раніше повідомлялося, що Динамо позбудеться бразильського легіонера.
Джерело - Fox Sports.