Гравець хоче залишитися попри складні стосунки з Олександром Хацкевичем

Півзахисник Динамо Вітор Буено хоче продовжити кар'єру в київському клубі.

Про це повідомляє Fox Sports.

Бразилець, орендований у Сантоса до літа 2020 року. Джерело уточнює, що в Буено не найкращі стосунки з головним тренером Олександром Хацкевичем.

Але бразилець не хоче залишати Динамо, адже трансферне вікно в Європі закрите, а повернення до Бразилії в його плани не входить.

У цьому сезоні Буено відіграв у всіх турнірах 3 матчі, не відзначившись результативними діями.

Нещодавно бразилець оформив хет-трик за молодіжний склад киян.

Раніше повідомлялося, що Динамо позбудеться бразильського легіонера.

Джерело - Fox Sports.