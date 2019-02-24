Конкурент для Зінченка. Гравець Металіста став репером. ВІДЕО

Про нападника Металіста-1925 Єгора Чегурка добре знають в Харкові. Він місцевий вихованець, встиг навіть пограти за той, старий, Металіст. Після розформування команди був в Колосі і Дніпрі-1, зараз повернувся до Харкова. Цілком можливо, що наступного сезону в УПЛ буде грати репер.

Цього року Чегурко вирішив почати реп-кар'єру під псевдонімом Chega. Поки що у нього всього два треки, але це тільки початок. У них Єгор читає не про район, пістолети, а про відносини з дівчатами. Перший трек називається ZAICHONOK.

В кінці січня у нього вийшов новий трек, під назвою Екс.

Джерело - Чемпіон.