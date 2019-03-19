Новина журналіста телеканалу футбол Ігоря Бурбаса виявилася фейком

Ворскла не має наміру звільняти головного тренера команди Василя Сачка з його посту.

Про це йдеться в заяві прес-служби клубу.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. У разі прийняття відповідних рішень або змін така інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в соціальних мережах", – йдеться в повідомленні.

Зазначена інформація не відповідає дійсності.



У випадку прийняття відповідних рішень чи змін відповідна інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в #Facebook, #Instagram, #Twitter та офіційному каналі в #Telegram. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) March 19, 2019

Нагадаємо, Ворскла програла боротьбу за місце в ТОП-6.

Тим часом Сачко заявив, що готовий піти у відставку.

Джерело - Чемпіон.