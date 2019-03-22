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Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів
Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів Максим Буйдин
20.03.2019 18:37 1164
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
20.03.2019 17:43 2319 2
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
20.03.2019 16:22 1198
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
20.03.2019 16:20 463
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
20.03.2019 15:53 793
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
20.03.2019 15:13 2558
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке Максим Буйдин
20.03.2019 14:36 1886
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України Максим Буйдин
20.03.2019 14:02 1589
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком Андрій Твердохліб
20.03.2019 11:10 1879 3
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України Андрій Твердохліб
20.03.2019 00:30 7437 12
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Швидкий гол динамівця приніс перемогу збірній України U-20

Сьогодні 10:31 760 0
Єдиний і вирішальний гол українці забили на 5-й хвилині
Швидкий гол динамівця приніс перемогу збірній України U-20

Збірна України U-20 провела контрольний поєдинок з однолітками із Південної Кореї.

Долю поєдинку вирішив на 5-й хвилині гол півзахисника київського Динамо Сергія Булеци.

Перший із двох запланованих спарингів на іспанському зборі юнацька збірна України U-20 закінчила перемогою та

Актуально: Португалія — Україна: анонс і прогноз матчу Чемпіонату Європи.

Контрольний матч

21 березня

Україна (U-20) — Південна Корея (U-20) — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 5 Булеца.

Україна: Кучерук, Сафронов (Бескоровайний, 81), Попов, Бондар, Конопля (Авраменко, 72), Хахльов (Янчак, 63), Корнієнко, Дришлюк, Булеца (Козиренко, 72), Вакула (Бєляєв, 63), Кулаков (Устименко, 63).

Ще один контрольний поєдинок на поточному зборі команда Олександра Петракова зіграє 25 березня з Уругваєм. Команда Олександра Петракова нині готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Польщі з 23 травня по 15 червня.

Нагадаємо, Руслан Ротань дебютував на тренерському містку.

Тим часом українська збірна прогулялася Лісабоном.

Джерело - ФФУ.

#Україна U-20, #контрольний поєдинок, #Петраков, #Булеца
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