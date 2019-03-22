Єдиний і вирішальний гол українці забили на 5-й хвилині

Збірна України U-20 провела контрольний поєдинок з однолітками із Південної Кореї.

Долю поєдинку вирішив на 5-й хвилині гол півзахисника київського Динамо Сергія Булеци.

Перший із двох запланованих спарингів на іспанському зборі юнацька збірна України U-20 закінчила перемогою та

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Контрольний матч

21 березня

Україна (U-20) — Південна Корея (U-20) — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 5 Булеца.

Україна: Кучерук, Сафронов (Бескоровайний, 81), Попов, Бондар, Конопля (Авраменко, 72), Хахльов (Янчак, 63), Корнієнко, Дришлюк, Булеца (Козиренко, 72), Вакула (Бєляєв, 63), Кулаков (Устименко, 63).

Ще один контрольний поєдинок на поточному зборі команда Олександра Петракова зіграє 25 березня з Уругваєм. Команда Олександра Петракова нині готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Польщі з 23 травня по 15 червня.

Нагадаємо, Руслан Ротань дебютував на тренерському містку.

Тим часом українська збірна прогулялася Лісабоном.

Джерело - ФФУ.