Руні хотів би бачити Погба в MLS

Англієць і француз грали разом в Манчестер Юнайтед

Нападник Ді-Сі Юнайтед Вейн Руні переконаний, що півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не загубився б в MLS.

Його слова наводить Sky Sports.

"Є багато футболістів, які могли б перебратися в MLS і домогтися тут великого успіху. У їх числі і мої колишні партнери — Поль Погба, Маркус Рашфорд. Це чудові гравці. Я знаю, що Погба подобається приїжджати до США. Тут грає його брат, тому, впевнений, це був би чудовий трансфер для всіх", - заявив Руні.

Раніше Погба заявив, що гравці хочуть залишити Сульшера в МЮ.

Натомість Руні хоче стати фермером. Нещодавно його заарештували в США за алкогольне сп'яніння і лайку в громадському місці.

Джерело - Xsport.