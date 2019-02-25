Скандальний Руні хоче стати фермером

Нападник Ді Сі Юнайтед та колишній гравець Манчестер Юнайтед Вейн Руні готовий стати фермером.

Про це повідомляє ua-football.

На території свого маєтку в графстві Чешир Руні подав прохання про те, щоб йому дозволили побудувати великий ангар для утримання тракторів. Футболіст хоче стати справжнім фермером, завершивши спортивну кар'єру.

Повідомляється, що гараж Руні побудують на глибині 7 метрів під землею, щоб не псувати сусідам мальовничі краєвиди англійської природи. Руні найняв компанію Brighouse Homes для будівництва об'єкта. Також футболіст хоче завести домашню худобу.

Нагадаємо, Руні заарештували в США за алкогольне сп'яніння і лайку в громадському місці. Також, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль розписали суху нічию.

Джерело - ua-football.