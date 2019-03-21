Легенда Реала відвідав тренування мадридської команди

Колишній захисник мадридського Реала Роберто Карлос відвідав тренування королівського клубу.
Про це повідомляє прес-служба вершкових.
Відзначається, що колишнього одноклубника запросив особисто Зінедін Зідан.
За неофіційною інформацією, французький наставник хотів би бачити Роберто Карлоса в тренерському штабі Реала.
🌞🌱 Esta mañana en #RMCity contamos con un invitado muy especial, @Oficial_RC3...✨#Zidane | #HalaMadrid pic.twitter.com/Fg8UPbN2v8— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 20 марта 2019 г.
Нагадаємо, що легендарний екс-гравець Реала продовжив контракт з Порту.
Раніше Зідан хоче придбати французького таланта на заміну Модричу
Джерело - Чемпіон.
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