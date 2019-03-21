Легенда Реала відвідав тренування мадридської команди

Роберто Карлоса запросив Зідан

Колишній захисник мадридського Реала Роберто Карлос відвідав тренування королівського клубу.

Про це повідомляє прес-служба вершкових.

Відзначається, що колишнього одноклубника запросив особисто Зінедін Зідан.

За неофіційною інформацією, французький наставник хотів би бачити Роберто Карлоса в тренерському штабі Реала.

Нагадаємо, що легендарний екс-гравець Реала продовжив контракт з Порту.

Раніше Зідан хоче придбати французького таланта на заміну Модричу

Джерело - Чемпіон.

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