Оприлюднили ціну за абонемент на матчі збірної

У продажу з'явилися абонементи на всі домашні матчі збірної України в рамках відбору на Євро-2020.

Про це повідомляє Tickets Box.

Усі поєдинки відбудуться 2019-го року і місце проведення трьох зустрічей вже відомо. В абонемент входять матчі:

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Україна — Сербія (7 червня), Арена Львів;

Україна — Люксембург (10 червня), Арена Львів;

Україна — Литва (11 жовтня), місце проведення поки невідомо;

Україна — Португалія (14 жовтня), НСК Олімпійський.

Відзначимо, що ціна одного абонемента - 2000 гривень. Одна людина може придбати не більше 4-х абонементів, а їх кількість обмежена.

Нагадаємо, на матч Португалія — Україна очікується аншлаг.

Тим часом українську збірну тепло зустріли в Лісабоні.

Джерело - Tickets Box.