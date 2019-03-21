Німеччина зіграла внічию з Сербією

Збірна Німеччини розписала мирову з Сербією у рамках товариської зустрічі.
Саме гості відкрили рахунок в дебюті зустрічі. Відзначився голом Йович. Але в другому таймі Горецка зрівняв рахунок і встановив остаточний рахунок в грі - 1:1.
Незадовго до фінального свистка на вилучення напрацював серб Мілан Павков, проте це вже не вплинуло на долю матчу.
Варто зазначити, що Сербія — суперник збірної України у відборі до Євро-2020.
Контрольний поєдинок
20 березня
Німеччина — Сербія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Йович, 1:1 - 69 Горецка.
Нагадаємо, Україна прилетіла до Португалії.
Варто зазначити, що на матч Португалія Україна продано понад 50 тисяч квитків.
Джерело - Чемпіон.