Німеччина зіграла внічию з Сербією

Мій профіль
Ястремська знищила росіянку в першому колі Miami Open
Сьогодні 00:25 1308
Українську збірну тепло зустріли у Португалії
Вчора 23:54 1178
Бех та Кривонос дебютують на етапі Кубка світу в Гольменколлені
Вчора 21:15 697
Визначився час проведення матчів Кубка України
Вчора 18:49 1598
Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії
Вчора 15:52 1938
Луческу: Лобановський нічого не досяг
Вчора 12:30 12357 19
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
Вчора 00:30 6899 12
Мораес отримав виклик до збірної України
19.03.2019 10:25 1821 2
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
19.03.2019 06:48 2813
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
18.03.2019 20:27 8136 3
Навколо спорту
Блоги
Відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського
Відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського Максим Буйдин
Сьогодні 07:47 1914
Стаховський взяв участь у челленджі та зіграв у футбол
Стаховський взяв участь у челленджі та зіграв у футбол Максим Буйдин
Сьогодні 07:10 258
Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів
Фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів Максим Буйдин
Вчора 18:37 875
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
Вчора 17:43 2037 2
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Вчора 16:24 2976
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
Вчора 16:22 1061
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
Вчора 16:20 428
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
Вчора 15:53 726
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
Вчора 15:13 2287
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке Максим Буйдин
Вчора 14:36 1674
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України Максим Буйдин
Вчора 14:02 1407
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 1736 2
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України Андрій Твердохліб
Вчора 00:30 6899 12
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо Максим Буйдин
19.03.2019 19:31 2192
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження Максим Буйдин
19.03.2019 16:30 3979
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння
Ястремська - Алєксандрова: ставки букмекерів на україно-російське протистояння Максим Буйдин
19.03.2019 13:28 830
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол Андрій Твердохліб
19.03.2019 06:48 2813
Посмішки, обійми та жарти. Футболісти збірної України заселилися в Хілтон
Посмішки, обійми та жарти. Футболісти збірної України заселилися в Хілтон Valeriy Ruchka
19.03.2019 06:30 3381 4
Мораес похизувався українським паспортом
Мораес похизувався українським паспортом Valeriy Ruchka
18.03.2019 22:15 1128
Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної
Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної Максим Буйдин
18.03.2019 19:36 812
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:44 Футбол Трансляція Португалія - Україна: онлайн 22.03.2019 2
09:44 Футбол Боруссія цікавиться гравцем Челсі 5
09:30 Футбол Півзахисник Баварії хоче покинути клуб 282
09:14 ММА Мак-Грегор зустрінеться з Діасом 181
08:58 Теніс Чотири тенісистки молодші за 20 років зіграють у другому колі в Маямі 441
08:47 Футбол Оприлюднили ціну за абонемент на матчі збірної 497
08:33 Теніс Лопатецька пробилася до чвертьфіналу на турнірі в Японії 288
08:17 Футбол Німеччина зіграла внічию з Сербією 506
07:47 Блог Відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського 1914
07:10 Блог Стаховський взяв участь у челленджі та зіграв у футбол 258
00:47 Баскетбол Філадельфія - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 319
00:25 Теніс Ястремська знищила росіянку в першому колі Miami Open 1308
00:00 Баскетбол Клівленд - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 820
20 Березня 2019
23:54 Футбол Українську збірну тепло зустріли у Португалії 1178
23:37 Футбол Буено не хоче залишати Динамо 740
23:11 Футбол Фонсека може очолити Рому 812
23:09 Теніс Ястремська — Александрова: онлайн-трансляція українсько-російського протистояння 6596
22:49 Бокс Двоє росіян випередили Гвоздика в рейтингу BoxRec 1234
22:39 Футбол Півзахисник ПСЖ зацікавив Атлетіко 548
22:27 Волейбол Визначилися всі учасники півфіналу української Суперліги 638
21:54 Теніс Стаховський програв росіянину у першому матчі на турнірі в Ліллі 523
21:34 Футбол На матч Португалія — Україна продано понад 50 тисяч квитків 814
21:15 Біатлон Бех та Кривонос дебютують на етапі Кубка світу в Гольменколлені 697
21:00 Бокс Назвали ім'я імовірного суперника Усика 716
20:52 Футбол Яремчук потрапив у команду тижня FIFA19 716

Німеччина зіграла внічию з Сербією

Сьогодні 08:17 506 0
Суперник українців у групі Євро-2020 нав'язав боротьбу німецькій збірній
Німеччина зіграла внічию з Сербією

Збірна Німеччини розписала мирову з Сербією у рамках товариської зустрічі.

Саме гості відкрили рахунок в дебюті зустрічі. Відзначився голом Йович. Але в другому таймі Горецка зрівняв рахунок і встановив остаточний рахунок в грі - 1:1.

Незадовго до фінального свистка на вилучення напрацював серб Мілан Павков, проте це вже не вплинуло на долю матчу.

Варто зазначити, що Сербія — суперник збірної України у відборі до Євро-2020.

Контрольний поєдинок

20 березня

Німеччина — Сербія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Йович, 1:1 - 69 Горецка.

Нагадаємо, Україна прилетіла до Португалії.

Варто зазначити, що на матч Португалія Україна продано понад 50 тисяч квитків.

Джерело - Чемпіон.

#Німеччина, #Сербія, #Йович, #Горецка
Коментарі ()