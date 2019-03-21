Німеччина зіграла внічию з Сербією

Суперник українців у групі Євро-2020 нав'язав боротьбу німецькій збірній

Збірна Німеччини розписала мирову з Сербією у рамках товариської зустрічі.

Саме гості відкрили рахунок в дебюті зустрічі. Відзначився голом Йович. Але в другому таймі Горецка зрівняв рахунок і встановив остаточний рахунок в грі - 1:1.

Незадовго до фінального свистка на вилучення напрацював серб Мілан Павков, проте це вже не вплинуло на долю матчу.

Варто зазначити, що Сербія — суперник збірної України у відборі до Євро-2020.

Контрольний поєдинок

20 березня

Німеччина — Сербія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Йович, 1:1 - 69 Горецка.

Нагадаємо, Україна прилетіла до Португалії.

Варто зазначити, що на матч Португалія Україна продано понад 50 тисяч квитків.

Джерело - Чемпіон.