Стартував продаж квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу – 3 квітня, але "гірники" почали продавати квитки з датою 7 квітня.

Раніше повідомлялось про можливе перенесення матчів на 7 квітня через вибори президента України, проте ніяких офіційних підтверджень переносу матчів Кубка (як і поєдинків двох турів УПЛ) від Прем'єр-Ліги ще не надходило.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Шахтар прийме Динамо, Інгулець – Карпати, Дніпро-1 – Ворсклу і Львів – Зорю.

Джерело - shakhtar.com.