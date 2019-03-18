ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка та чемпіонату України

Виконком ФФУ затвердив рішення УПЛ про перенесення матчів Прем'єр-ліги і Кубка України.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Виконавчий комітет Федерації футболу України погодився з пропозицією Прем'єр-ліги про внесення змін до плану-календаря поточного сезону.

Розглянувши пропозиції УПЛ про внесення змін до календаря УПЛ і Кубка України, Виконком вирішив затвердити запропоновані зміни:

Матчі 1/4 фіналу Кубка України переносяться з 3 квітня на 6-7 квітня.

Матчі 26-го туру переносять з 20 квітня 2019 на 24 квітня.

Дата проведення півфінальних матчів фіналу Кубка України поки не визначена і буде озвучена додатково.

Матчі 32-го туру УПЛ переносять з 26 травня на 30 травня.

Матчі плей-оф за збереження прописки в УПЛ переносяться з 29 травня і 2 червня на 2 і 4 червня відповідно.

Повідомляється, що зміни в календарі обумовлені "проведенням виборів Президента України. Про необхідність залучення максимальної кількості правоохоронців до їх забезпечення повідомила в листі Національна поліція України. Також враховано клопотання головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка про перенесення 32-го туру УПЛ на кінець травня".

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Джерело - ФФУ.