Береза: Донецька метода перемогла - УПЛ не розширили до 16 команд

Відмова від розширення Української Прем'єр-ліги до 16 команд на руку учасникам зі східної України.

Таку думку висловив президент Дніпра-1 Юрій Береза.

"Українські команди повинні покладатися на вітчизняних гравців і свої футбольні школи. Ніхто не приїде і не навчить нас грати у футбол. Я знаю, що українці грають краще за всіх, а для мене найкращі команди - це Дніпро-1 і збірна України.

Найбільшим розчаруванням минулої зими стало те, що елітну лігу не розширили до 16 команд. Ця донецька метода перемогла, і це є загрозою для всього українського футболу. Міжсобойчик донецьких команд у верхній шістці (на потрапляння у топ-6 претендують Маріуполь та Олімпік підопічних В'ячеслава Шевчука вже немає, Шахтар туди вже вийшов - прим.) не принесе нашому футболу нічого хорошого.

Вважаю, що функціонери ФФУ і УПЛ повинні переглянути свою позицію з цього питання, особливо звернувши увагу на те, скільки глядачів зараз відвідують матчі лідерів першої ліги, а скільки людей ходять на зустрічі першої шістки в УПЛ. Саме уболівальник, купуючи квитки на футбол, і голосує за те, що він хоче бачити на полі", - сказав Береза.