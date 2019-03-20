Іспанський голкіпер Ікер Касільяс і далі залишається в Португалії.

Легендарний іспанський голкіпер Ікер Касільяс продовжив контракт з Порту, який стікав по закінченні поточного сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована ще на один сезон.

Касільяс виступає за Порту з 2015 року, куди перейшов з Реала на правах вільного агента. 37-річний страж воріт провів в стані "драконів" 149 поєдинків, вигравши чемпіонат і Суперкубок Португалії.

Нагадаємо, Порту переграв Рому та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Також, Атлетіко хоче придбати лідера Порту.

Джерело - Чемпіон.