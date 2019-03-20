Легендарний іспанський голкіпер Ікер Касільяс продовжив контракт з Порту, який стікав по закінченні поточного сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода розрахована ще на один сезон.
FC Porto e Iker Casillas renovam contrato 🔵⚪#FCPorto #IkerCasillas #Casillas pic.twitter.com/6mVoD3r66A— FC Porto (@FCPorto) 20 березня 2019 р.
Касільяс виступає за Порту з 2015 року, куди перейшов з Реала на правах вільного агента. 37-річний страж воріт провів в стані "драконів" 149 поєдинків, вигравши чемпіонат і Суперкубок Португалії.
Нагадаємо, Порту переграв Рому та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
Також, Атлетіко хоче придбати лідера Порту.
Джерело - Чемпіон.