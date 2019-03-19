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Циганик зробив прогноз на матч Португалія - Україна

Вчора 23:44 743 0
Журналіст вважає, що повернення Роналду може стати проблемою для Португалії
Циганик зробив прогноз на матч Португалія - Україна

Збірна України зможе здобути нічийний результат в Лісабоні в рамках першого матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Португалії.

Про це заявив відомий журналіст Ігор Циганик на каналі Futball Hub.

"Старт завжди дуже важливий. І я вважаю, що у команди Шевченка є шанси, аби зачепитися за очки у цьому протистоянні. Тому що зароблені очки дозволять спокійніше почуватися далі у матчах проти інших суперників – Сербії, Люксембургу. З огляду на те, у якому стані зараз перебуває збірна України, і що відбувається у таборі національної команди, у мене достатньо позитивні налаштування на цей поєдинок", - сказав Циганик.

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"Повернення Кріштіану Роналду у збірну може бути проблемою для Португалії, на чому українці можуть і зіграти. Я прогнозую, що поєдинок буде дуже складний для українців, але вони зможуть забити. Ризикну припустити, що матч закінчиться з рахунком 1:1", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Циганик розкритикував Динамо за матч з Челсі.

Раніше Динамо ганебно програло Челсі. А Саррі виправдав поразку Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Циганик, #Збірна, #Роналду, #Євро-2020
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