Циганик: Цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон?

Київська публіка ще довго не захоче ходити на стадіон.
Про це написав відомий журналіст Ігор Циганик на своїй сторінці в Twitter.
"Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон!", - заявив телеведучий.
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Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 14 березня 2019 р.
Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. А Саррі виправдав поразку Динамо.
Джерело - Чемпіон.