Циганик: Цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон?

Телеведучий невдоволений рівнем побаченого футболу

Київська публіка ще довго не захоче ходити на стадіон.

Про це написав відомий журналіст Ігор Циганик на своїй сторінці в Twitter.

"Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон!", - заявив телеведучий.

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Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 14 березня 2019 р.

Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. А Саррі виправдав поразку Динамо.

Джерело - Чемпіон.