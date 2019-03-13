Тоттенгем знову спробує придбати гравця Реал Гарета Бейла.

Про це повідомляє Diario AS.

Тоттенгем рік тому намагався повернути до свого складу гравця Реала Гарета Бейла. Шпори пропонували орендувати гравця і частково виплачувати його зарплату.

Натомість Реал шукав способи позбутися від валлійця, який не підходив головному тренеру Зінедіну Зідану. Однак жоден англійський клуб не хотів платити Бейлу 12 млн євро в рік, які він отримує в Мадриді.

Тепер, коли Зідан повернувся на тренерський пост в Реалі, Тоттенгем знову спробує придбати гравця.

Нагадаємо, Бейл незадоволений своїм становищем в Реалі.

Також, Бейл уникнув покарання за провокативний жест в матчі проти Атлетіко .

Джерело - isport.ua.