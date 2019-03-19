Воротар Леганеса Андрій Лунін чекає на свій шанс у Реалі.

Про це заявив футболіст в інтерв'ю FootballHUB.

Актуально: З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

"Я чекаю на свій шанс у клубі, працюю на 150 відсотків. Коли довіряють і випускають на матч, то намагаюся показувати стабільну гру. Хотілося б, звичайно, в Реалі бути. На перших порах в запасі — теж непогано", - заявив Лунін.