Воротар Леганеса Андрій Лунін чекає на свій шанс у Реалі.
Про це заявив футболіст в інтерв'ю FootballHUB.
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"Я чекаю на свій шанс у клубі, працюю на 150 відсотків. Коли довіряють і випускають на матч, то намагаюся показувати стабільну гру. Хотілося б, звичайно, в Реалі бути. На перших порах в запасі — теж непогано", - заявив Лунін.
Нагадаємо, Мораеса викликали в збірну.
Раніше Безус заявив, що хоче допомогти команді.
Джерело - FootballHUB.