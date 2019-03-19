Мій профіль
Мораес отримав виклик до збірної України
Сьогодні 10:25 321
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Сьогодні 06:48 1250
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
Вчора 20:27 7249 3
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ
Вчора 19:25 3809 8
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU
Вчора 15:56 840
Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен
Вчора 14:36 1612
Мораес став громадянином України
Вчора 14:00 1948
Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі
Вчора 12:49 1502
Десна програла боротьбу за ТОП-6, Карпати відібрали очки в Маріуполя. Огляд матчів УПЛ від 17 березня
Вчора 11:19 1006
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA
Вчора 09:22 1876 5
Навколо спорту
Блоги
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол
Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:48 1250
Посмішки, обійми та жарти. Футболісти збірної України заселилися в Хілтон
Посмішки, обійми та жарти. Футболісти збірної України заселилися в Хілтон Valeriy Ruchka
Сьогодні 06:30 2049 4
Мораес похизувався українським паспортом
Мораес похизувався українським паспортом Valeriy Ruchka
Вчора 22:15 947
Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної
Одна з головних фавориток. Roland Garros представив промо-ролик Світоліної Максим Буйдин
Вчора 19:36 736
Збірна України, Палкін та Динамо - у програмі ПРОФУТБОЛ
Збірна України, Палкін та Динамо - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
Вчора 18:39 794
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол
Про Динамо в Лізі Європи та черговий тур чемпіонату - Великий Футбол Максим Буйдин
Вчора 18:33 491
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича
Як треба грати у футбол. Урок від Саррі для Хацкевича Valeriy Ruchka
Вчора 17:14 1228
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 2166
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана Valeriy Ruchka
Вчора 07:50 1460
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського Valeriy Ruchka
17.03.2019 23:46 2670
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
16.03.2019 22:05 859
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів
Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів Valeriy Ruchka
16.03.2019 21:25 861
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України
Тонкий натяк. Мораес заспівав гімн України Valeriy Ruchka
16.03.2019 19:51 1964 2
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
16.03.2019 12:31 966 1
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
16.03.2019 12:19 1134
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:36 Футбол Кривенцов може очолити Ворсклу 96
10:25 Футбол Мораес отримав виклик до збірної України 321
10:00 Футбол Безус: Розумію футбол збірної та зможу бути корисним 357
09:54 Теніс Козлова дізналася ім'я суперниці у фіналі кваліфікації в Маямі 300 1
09:30 Футбол Касільяс розповів про можливість повернення в Ла-Лігу 593
09:19 Баскетбол Маямі переграв Оклахому, Детройт поступився Клівленду. Результати матчів НБА 225
08:55 Футбол Рябоконь залишиться в Десні 363
08:48 Футбол Дві тисячі уболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на Олімпійському 415
08:27 Футбол Моурінью: Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі 811
08:04 Футбол Лобановський потрапив до ТОП-10 тренерів світового футболу 720
07:50 Баскетбол Найкращі данки, асисти та кросовери тижня в НБА 225
07:30 Футбол Ворскла втратила шанс на першу шістку, Шахтар мінімально переграв Зорю. Огляд матчів 22-го туру УПЛ 925
06:48 Блог Вчинок дня: Шевченко та Зінченко здійснили мрію безногого хлопчика, зігравши з ним у футбол 1250
06:30 Блог Посмішки, обійми та жарти. Футболісти збірної України заселилися в Хілтон 2049 4
00:50 Баскетбол Клівлед - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА 3116
00:48 Баскетбол Вашингтон - Юта: онлайн-трансляція матчу НБА 1011
00:03 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 49062
18 Березня 2019
23:57 Футбол Бейл може перейти в Баварію 758
23:37 Хокей Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф 761
23:26 Бокс Кличкові пропонують 80 млн за три бої 953
22:56 Футбол Бабич: Ми зробили все чесно і без схем 992
22:44 Теніс Колишній тренер Осаки подав на неї до суду 767
22:15 Блог Мораес похизувався українським паспортом 947
21:56 Баскетбол Триочовий Вільямса очолив ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 561
21:39 Футбол Вацко: Мораесу бажаю успіху в збірній України 768

Моурінью: Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі

Сьогодні 08:27 811 0
Особливий оцінив вартість молодої зірки ПСЖ
Моурінью: Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі

Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав оцінку вартості зірки ПСЖ Киліана Мбаппе.

Його слова наводить Beinsports.com.

  АктуальноМбаппе залишиться в ПСЖ 

"Необов'язково говорити, ким він стане через п'ять або десять років. Подивіться, сьогодні він абсолютно неймовірний. Якщо говорити про економічну складову, то важливий вік, в цьому плані Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі на цю хвилину. Якщо в теорії трансфер відбудеться, то він буде найдорожчим", - сказав Моурінью.

Відзначимо, що цього сезону у 23 матчах чемпіонату Франції Мбаппе забив 26 голів і зробив 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оштрафував Мбаппе на 180 тисяч євро.

Тим часом Мбаппе може опинитися в Ювентусі.

Джерело - Sport.ua.

#Моурінью, #Мбаппе, #ПСЖ
Коментарі ()