Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав оцінку вартості зірки ПСЖ Киліана Мбаппе.
Його слова наводить Beinsports.com.
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"Необов'язково говорити, ким він стане через п'ять або десять років. Подивіться, сьогодні він абсолютно неймовірний. Якщо говорити про економічну складову, то важливий вік, в цьому плані Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі на цю хвилину. Якщо в теорії трансфер відбудеться, то він буде найдорожчим", - сказав Моурінью.
Відзначимо, що цього сезону у 23 матчах чемпіонату Франції Мбаппе забив 26 голів і зробив 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ оштрафував Мбаппе на 180 тисяч євро.
Тим часом Мбаппе може опинитися в Ювентусі.
Джерело - Sport.ua.