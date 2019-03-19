Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав оцінку вартості зірки ПСЖ Киліана Мбаппе.

Його слова наводить Beinsports.com.

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"Необов'язково говорити, ким він стане через п'ять або десять років. Подивіться, сьогодні він абсолютно неймовірний. Якщо говорити про економічну складову, то важливий вік, в цьому плані Мбаппе — найдорожчий футболіст у світі на цю хвилину. Якщо в теорії трансфер відбудеться, то він буде найдорожчим", - сказав Моурінью.