Мбаппе може опинитися в Ювентусі

Це пообіцяв фанатам Юве спортивний директор клубу

Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, спортивний директор італійського клубу Фабіо Паратічі пообіцяв фанатам Старої Сеньйори під час вечері в одному з ресторанів Турина після перемоги над Атлетіко (3:0) що він зробить все для того, щоб переманити зіркового француза в Ювентус.

Поки невідома можлива сума трансферу, а також те, коли саме Мбаппе може приєднається до туринському клубу. Відзначимо, що боси ПСЖ не мають наміру продавати Мбаппе.

Дізнайтеся, хто крім Ювентуса вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Tuttosport.