Форвард Кіліан Мбаппе спростував чутки про перехід в Реал.

У інтерв'ю Goal.com він розповів.

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"На жаль, ми знову не вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Це сумно, і багато хто вже не вірить в наш проект, але я все ще вірю в ПСЖ. Упевнений, якщо ми залишимося разом і продовжимо роботу, то успіх прийде. Уже вирішено, що я залишаюся в ПСЖ на наступний сезон", - заявив Мбаппе.