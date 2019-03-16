Донецький Шахтар в матчі 22-го туру чемпіонату України мінімально здолав Зорю.

Головним ньюзмейкером цього матчу став бразильський нападник гірників Жуніор Мораес.

Він не тільки приніс перемогу своїй команді, а й заспівав гімн України перед матчем.

Чи не натяк це на те, що бразилець готовий стати громадянином нашої держави. Адже такі чутки ширяться все частіше.

Про це заявляв і відомий журналіст Ігор Циганик у своїй програмі Циганик LIVE.

Джерело - Чемпіон.

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