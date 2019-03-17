Коваленко провів ювілейний матч за Шахтар

Поєдинок проти Зорі став 150 у футболці помаранчево-чорних

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко в матчі 22 туру чемпіонату України проти луганської Зорі провів свій 150 матч за команду.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

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Вихованець клубної Академії дебютував у першій команді 27 жовтня 2014 року в кубковому поєдинку з ФК Полтава. В активі Коваленка вже 95 ігор в Прем'єр-лізі, 15 - в Кубкові, 4 - в Суперкубку і 36 - в єврокубках. Сумарно у всіх турнірах Віктор забив 24 голи.

Нагадаємо, Коваленко став найкращим гравцем 21 туру УПЛ.

Джерело - Шахтар.