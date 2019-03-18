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Рябоконь може покинути пост тренера Десни

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Фахівець не впорався з поставленими завданнями на сезон
Рябоконь може покинути пост тренера Десни

Головного тренера Десни Олександра Рябоконя можуть звільнити з клубу.

Про це повідомляє Sportarena.

Перед командою стояло завдання потрапити до ТОП-6 УПЛ за підсумками першого етапу чемпіонату, проте клуб програв ФК Львів і втратив шанси на потрапляння в верхню частину таблиці. Клуб може попрощатися з тренером. Також у другій частині чемпіонату може бути зменшений бюджет команди.

Ймовірним наступником Рябоконя може стати Віктор Догадайло.

Нагадаємо, на потрапляння в ТОП-6 ще розраховує полтавська Ворскла, яка зіграє 18 березня.

Джерело - Sportarena.

#Десна, #УПЛ, #ФК Львів, #Рябоконь, #Українська Прем'єр-ліга
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