Головного тренера Десни Олександра Рябоконя можуть звільнити з клубу.
Про це повідомляє Sportarena.
Перед командою стояло завдання потрапити до ТОП-6 УПЛ за підсумками першого етапу чемпіонату, проте клуб програв ФК Львів і втратив шанси на потрапляння в верхню частину таблиці. Клуб може попрощатися з тренером. Також у другій частині чемпіонату може бути зменшений бюджет команди.
Ймовірним наступником Рябоконя може стати Віктор Догадайло.
Нагадаємо, на потрапляння в ТОП-6 ще розраховує полтавська Ворскла, яка зіграє 18 березня.
Джерело - Sportarena.