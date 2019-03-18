Фахівець не впорався з поставленими завданнями на сезон

Головного тренера Десни Олександра Рябоконя можуть звільнити з клубу.

Про це повідомляє Sportarena.

Перед командою стояло завдання потрапити до ТОП-6 УПЛ за підсумками першого етапу чемпіонату, проте клуб програв ФК Львів і втратив шанси на потрапляння в верхню частину таблиці. Клуб може попрощатися з тренером. Також у другій частині чемпіонату може бути зменшений бюджет команди.

Ймовірним наступником Рябоконя може стати Віктор Догадайло.

Нагадаємо, на потрапляння в ТОП-6 ще розраховує полтавська Ворскла, яка зіграє 18 березня.

Джерело - Sportarena.