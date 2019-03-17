Львів переграв Десну з мінімальним рахунком у 22 турі УПЛ

Львів у 22-му турі прем'єр-ліги мінімально переміг Десну.

На 57-й хвилині Педро Вітор забив єдиний гол у матчі.

Львів забезпечив собі місце в першій шістці, Десна - у другій.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

17 березня

Десна - ФК Львів 0:1

Гол: 0:1 - 57 Педро Вітор.

Десна - Литовка, Імереков, Гітченко, Фаворов, Богданов, Мостовий, Волков (Парцванія, 75), Козак (Сергійчук, 54), Фаворов, Філіппов (Картушов, 83), Безбородько.

Львів - Бандура, Борзенко, Насонов, Адамюк, Воронін, Рафаел Сабіно, Мартан (Жонатан, 72), Липі, Педро Вітор, Бруно Дуарте (Кауе, 90), Альваро (Пернамбуко, 60).

Попередження: Фаворов (29), Мартан (32), Фаворов (41), Мостовий (84), Педро Вітор (86), Сергійчук (90).

Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.