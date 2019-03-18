Арсенал - Ворскла: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
18 березня
Арсенал - Ворскла
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 7 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 39 матчів: +18=7-14 м’ячі 47-33
На полі Арсеналу-Київ — 20 матчів: +13=6-1 м’ячі 31-9
В УПЛ зіграно 36 матчів: +17=6-13 м’ячі 45-31
На полі Арсеналу-Київ — 18 матчів: +12=5-1 м’ячі 29-8
Останній матч на полі Арсеналу-Київ
03.08.2013. 4-й тур чемпіонату України-2013/2014
Арсенал-Київ — Ворскла 1:1
Голи: 0:1 - 36 Дедечко, 1:1 - 66. Аржанов.
З травня 2009 року гравці Ворскли в УПЛ більше 1 голу за матч Арсеналу-Київ не забивають.
Цікаві факти та можливі події
Безвиграшний в УПЛ клубний рекордний домашній серіал Арсеналу триває 11 матчів: = 2-9.
Пропускна серія канонірів на своєму полі продовжується протягом рекордних для чемпіонатів України 23-х ігор — 41 м'яч.
Арсенал-Київ найбільшу перемогу у поточному Чемпіонаті здобув саме над Ворсклою — 2:0.
Полтавці у 2019 році в УПЛ ще голів не забивали і безгольовий серіал Ворскли з 8 грудня триває 356 хвилин.
570-й матч канонірів в УПЛ, у якому столичний клуб може забити 650-й гол (ще 2 взяття воріт).
Полтавці можуть 180-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.
75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), 25-й — Олександр Кобахідзе (Ворскла).
Арбітр Максим Козиряцький вперше в УПЛ проведе матч за участю Арсеналу-Київ.
Прогноз Чемпіона 0:0
Джерело - УПЛ.