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Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
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Лопатецька здобула третій титул в сезоні
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Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
16.03.2019 17:45 1414
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
16.03.2019 15:52 3233
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
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Арсенал - Ворскла: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

18 березня

Арсенал - Ворскла

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 7 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 39 матчів: +18=7-14 м’ячі 47-33

На полі Арсеналу-Київ — 20 матчів: +13=6-1 м’ячі 31-9

В УПЛ зіграно 36 матчів: +17=6-13 м’ячі 45-31

На полі Арсеналу-Київ — 18 матчів: +12=5-1 м’ячі 29-8

Останній матч на полі Арсеналу-Київ

03.08.2013. 4-й тур чемпіонату України-2013/2014

Арсенал-Київ — Ворскла  1:1

Голи: 0:1 - 36 Дедечко, 1:1 - 66. Аржанов.

З травня 2009 року гравці Ворскли в УПЛ більше 1 голу за матч Арсеналу-Київ не забивають.

Цікаві факти та можливі події

Безвиграшний в УПЛ клубний рекордний домашній серіал Арсеналу триває 11 матчів: = 2-9.

Пропускна серія канонірів на своєму полі продовжується протягом рекордних для чемпіонатів України 23-х ігор — 41 м'яч.

Арсенал-Київ найбільшу перемогу у поточному Чемпіонаті здобув саме над Ворсклою — 2:0.

Полтавці у 2019 році в УПЛ ще голів не забивали і безгольовий серіал Ворскли з 8 грудня триває 356 хвилин.

570-й матч канонірів в УПЛ, у якому столичний клуб може забити 650-й гол (ще 2 взяття воріт).

Полтавці можуть 180-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.

75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), 25-й — Олександр Кобахідзе (Ворскла).

Арбітр Максим Козиряцький вперше в УПЛ проведе матч за участю Арсеналу-Київ.

Прогноз Чемпіона 0:0

Джерело - УПЛ.

#Ворскла, #Арсенал-Київ, #УПЛ
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