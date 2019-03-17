Барселона обіграла Бетіс, Валенсія зіграла унічию з Хетафе. Результати 28-го туру Ла-Ліги

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 28-го туру Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
28 тур
17 березня
Ейбар - Вальядолід 1:2
Голи: 1:0 - 72 Орельяна, 1:1 - 90+1 пенальті Верде, 1:2 - 90+3 Наварро.
Вільяреал - Райо Вальєкано 3:1
Голи: 0:1 - 20 Суарес, 1:1 - 50 Екамбі, 2:1 - 52 Екамбі, 3:1 - 82 Морено.
Валенсія - Хетафе 0:0
Еспаньол- Севілья 0:1
Голи: 0:1 - 53 пенальті Бен Йєддер.
Бетіс - Барселона 1:4
Голи:0:1 - 18 Мессі, 0:2 - 45+2 Мессі, 0:3 - 63 Суарес, 1:3 - 82 Лорен, 1:4 - 85 Мессі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.
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Джерело - Чемпіон.