Барселона обіграла Бетіс, Валенсія зіграла унічию з Хетафе. Результати 28-го туру Ла-Ліги

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Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Вчора 15:34 645
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 16:00 52494 1
Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25
Вчора 14:58 674
Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 11:51 553
Лопатецька здобула третій титул в сезоні
Вчора 09:39 1469
Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
16.03.2019 17:45 1358
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
16.03.2019 15:52 3202
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
16.03.2019 12:31 876 1
Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
16.03.2019 10:00 4282
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
15.03.2019 14:20 1706
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Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
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Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець Valeriy Ruchka
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Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко
Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко Valeriy Ruchka
Вчора 13:46 1002
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді Valeriy Ruchka
Вчора 08:50 662
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна Андрій Твердохліб
16.03.2019 22:08 3956
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
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Рятуємось від весняного авітамінозу. Вітаміни для бігунів
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Барселона обіграла Бетіс, Валенсія зіграла унічию з Хетафе. Результати 28-го туру Ла-Ліги

Вчора 23:30 303 0
Барселона обіграла Бетіс, Валенсія зіграла унічию з Хетафе. Результати 28-го туру Ла-Ліги

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 28-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

28 тур

17 березня

Ейбар - Вальядолід 1:2 

Голи: 1:0 - 72 Орельяна, 1:1 - 90+1 пенальті Верде, 1:2 - 90+3 Наварро. 

Вільяреал - Райо Вальєкано 3:1 

Голи: 0:1 - 20 Суарес, 1:1 - 50 Екамбі, 2:1 - 52 Екамбі, 3:1 - 82 Морено. 

Валенсія - Хетафе 0:0 

Еспаньол- Севілья 0:1 

Голи: 0:1 - 53 пенальті Бен Йєддер.

Бетіс - Барселона 1:4

Голи:0:1 - 18 Мессі, 0:2 - 45+2 Мессі, 0:3 - 63 Суарес, 1:3 - 82 Лорен, 1:4 - 85 Мессі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

#Ла-Ліга, #Чемпіонат Іспанії, #Барселона, #Валенсія
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