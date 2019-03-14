Кріштіану Роналду провів вражаючий матч з Атлетіко у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів форвард Барселони Ліонель Мессі після перемоги над Ліоном.

"За рахунку 2:1 нам довелося якийсь час помучитися. До того Ліон нам не погрожував. На щастя, ми забили третій м'яч і знову взяли гру під контроль.

Всі потенційні суперники по жеребкуванніюсильні. Той же Аякс продемонстрував, що є приголомшливою командою молодих талантів, які нікого не бояться. Барселоні потрібно готуватися до найскладнішого.

Те, що вчора зробили Роналду і Ювентус, було вражаюче. Я думав, що впоратися з Атлетіко буде складніше. Це був чарівний вечір для Кріштіану", - заявив Мессі.