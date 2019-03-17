Карпати розписали нічию з Маріуполем

Карпати у 22-му турі прем'єр-ліги зіграли у нічию з Маріуполем.

На 9-й хвилині Зубков відкрив рахунок в матчі з передачі Вакули.

Понд зрівняв на 32-й, йому асистував Мякушко.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

17 березня

Карпати - Маріуполь 1:1

Голи: 0:1 - 9 Зубков, 1:1 - 32 Понд.

Карпати - Пеньков, Мехреміч, Гуйє, Сандохадзе, Толочко, Гуцуляк, Мякушко (Бусько, 90), Йода (Дебелко, 60), Швед, Понд (Варгас, 81), Ді Франко.

Маріуполь - Худжамов, Яворський, Чоботенко, Демір, Полегенько, Федорчук, Пихаленок, Мишнєв (Ігнатенко, 89), Зубков, Вакула (Чурко, 83), Борячук (Путря, 68).

Попередження: Демір (14), Мишнєв (21), Яворський (41), Гуцуляк (45), Толочко (51), Дебелко (73), Ді Франко (86), Зубков (90).

Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.