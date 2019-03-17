Карпати розписали нічию з Маріуполем

Карпати у 22-му турі прем'єр-ліги зіграли у нічию з Маріуполем.
На 9-й хвилині Зубков відкрив рахунок в матчі з передачі Вакули.
Понд зрівняв на 32-й, йому асистував Мякушко.
Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
17 березня
Карпати - Маріуполь 1:1
Голи: 0:1 - 9 Зубков, 1:1 - 32 Понд.
Карпати - Пеньков, Мехреміч, Гуйє, Сандохадзе, Толочко, Гуцуляк, Мякушко (Бусько, 90), Йода (Дебелко, 60), Швед, Понд (Варгас, 81), Ді Франко.
Маріуполь - Худжамов, Яворський, Чоботенко, Демір, Полегенько, Федорчук, Пихаленок, Мишнєв (Ігнатенко, 89), Зубков, Вакула (Чурко, 83), Борячук (Путря, 68).
Попередження: Демір (14), Мишнєв (21), Яворський (41), Гуцуляк (45), Толочко (51), Дебелко (73), Ді Франко (86), Зубков (90).
Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.