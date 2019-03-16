Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ

У першому матчі 22-го туру УПЛ Чорноморець вдома поступився Олександрії.

На 6-й хвилині Сітало відкрив рахунок і вивів гостей вперед. Гречишкін асистував Бабогло на 32-й хвилині, подвоївши перевагу Олександрії.

На 40-й хвилині Сітало офомив дубль, Гречишкін віддав другу гольову передачу в матчі.

На 53-й хвилині пряму червону картку отримав гравець Чорноморця - Коваль.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

16 березня

Чорноморець - Олександрія 0:3

Голи: 0:1 - 5 Сітало, 0:2 - 32 Бабогло, 0:3 - 39 Сітало.

Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Норенков, Танчик, Чорний, Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Бабенко.

Олександрія - Паньків, Цуріков, Шендрик, Бабогло, Гречишкін, Протасов, Банада, Полярус, Задерака, Лучкевич, Сітало.

Попередження: Бабогло (9), Лучкевич (11), Аржанов (44).

Вилучення: Коваль (53).

Нагадаємо, сьогодні 16 березня, Шахтар зустрінеться із Зорею.

Джерело - Чемпіон.