Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ

У першому матчі 22-го туру УПЛ Чорноморець вдома поступився Олександрії.
На 6-й хвилині Сітало відкрив рахунок і вивів гостей вперед. Гречишкін асистував Бабогло на 32-й хвилині, подвоївши перевагу Олександрії.
На 40-й хвилині Сітало офомив дубль, Гречишкін віддав другу гольову передачу в матчі.
На 53-й хвилині пряму червону картку отримав гравець Чорноморця - Коваль.
Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
16 березня
Чорноморець - Олександрія 0:3
Голи: 0:1 - 5 Сітало, 0:2 - 32 Бабогло, 0:3 - 39 Сітало.
Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Норенков, Танчик, Чорний, Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Бабенко.
Олександрія - Паньків, Цуріков, Шендрик, Бабогло, Гречишкін, Протасов, Банада, Полярус, Задерака, Лучкевич, Сітало.
Попередження: Бабогло (9), Лучкевич (11), Аржанов (44).
Вилучення: Коваль (53).
Нагадаємо, сьогодні 16 березня, Шахтар зустрінеться із Зорею.
Джерело - Чемпіон.