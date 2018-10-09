Селін віддав три асисти і став найкращим гравцем в матчі. ВІДЕО

Український захисник угорського МТК Євген Селін трьома асистами допоміг розгромити чемпіона Угорщини Віді.

У матчі 10 туру чемпіонату Угорщини чемпіон країни Віді після поразки в Лізі Європи від Челсі приймав вдома МТК, за який виступає Євген Селін.

Українець віддав одразу 3 гольові передачі та допоміг своїй команді взяти 3 очки, ставши найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, Селін перейшов в МТК навесні цього року.

Раніше Селін грав у складі грецького Астераса.

Джерело - instagram/mr_pankov_aleksandr.