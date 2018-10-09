Селін віддав три асисти і став найкращим гравцем в матчі. ВІДЕО

Український захисник угорського МТК Євген Селін трьома асистами допоміг розгромити чемпіона Угорщини Віді.
У матчі 10 туру чемпіонату Угорщини чемпіон країни Віді після поразки в Лізі Європи від Челсі приймав вдома МТК, за який виступає Євген Селін.
Українець віддав одразу 3 гольові передачі та допоміг своїй команді взяти 3 очки, ставши найкращим гравцем матчу.
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Женя Селин @yevgen__selin33 вернулся на позицию левого защитника 😂🔝⚽️🇺🇦💥💪🏻👋🏻🥇 Вчера ФК "МТК" порвал чемпиона Венгрии ФК "Видиотон" со счетом 0️⃣-3️⃣ "Селя" стал MVP матча, и отдал 3️⃣ ассиста 👋🏻👑🍀🏆👊🏻🥇💯 Кстати 5️⃣ дней назад ФК "Видиотон" почти увез очки из Лондона в "Лиге Европы" 🇺🇦💪🏻🔜🏆🥇 ФК "МТК" вернул себе 3️⃣ место в чемпионате, и продолжает преследовать лидеров чемпионата ФК "Ференцварош" и ФК "Гонвед" 🔝🇺🇦👍🏻🥇👑⚽️ Видно Женька соскучился за этой позицией, я уверен скоро мы увидим голы в его исполнении 😍🇺🇦👋🏻💯👊🏻🔜 Приятно наблюдать за нашими земляками в Венгрии 🇭🇺🇺🇦🥇🔝🔜🏆
Нагадаємо, Селін перейшов в МТК навесні цього року.
Раніше Селін грав у складі грецького Астераса.
Джерело - instagram/mr_pankov_aleksandr.