Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив до заявки команди на матч 28-го туру Серії А проти Дженоа.
Про це повідомляється в Твіттері команди.
Кріштіану Роналду отримав кілька днів відопчинку після хет-трику в ворота Атлетіко в 1/8 Ліги Чемпіонів.
📝 Questi i convocati per #GenoaJuve 👇#FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/sYtBGKKHNg— JuventusFC (@juventusfc) March 16, 2019
Нагадаємо, Роналду повернувся в збірну Португалії для матчу проти України.
Також, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.
Джерело - Чемпіон.