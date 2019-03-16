Португалець отримав відпочинок на декілька днів

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив до заявки команди на матч 28-го туру Серії А проти Дженоа.

Про це повідомляється в Твіттері команди.

Кріштіану Роналду отримав кілька днів відопчинку після хет-трику в ворота Атлетіко в 1/8 Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, Роналду повернувся в збірну Португалії для матчу проти України.

Також, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.