Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився, хто готуватиметься до матчів національної команди проти України та Сербії.

Про це повідомляє офіційний Twitter збірної Португалії.

На березневі поєдинки головний тренер піренейців викликав 25 гравців.

Воротарі: Бету, Руй Патрісіу, Са;

Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро;

Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці;

Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш.

Актуально: З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal



Vem ver os craques ao vivo!

🇵🇹 x 🇺🇦 ⚽️ 🇵🇹 x 🇷🇸

📅 22/03 e 25/03

🎟️ https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

🏟️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) 15 березня 2019 р.

Відзначимо повернення до лав національної команди Кріштіану Роналду, який пропустив осінній цикл поєдинків.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.