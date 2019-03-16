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Дрогба може почати тренерську кар'єру

Сьогодні 11:15 205 0
Дрогба може почати тренерську кар'єру

Екс-футболіст Челсі може почати тренерську кар'єру.

Про це повідомляє LF Press.

Як повідомляє джерело, колишній форвард Челсі Дідьє Дрогба заявив про те, що він може почати тренерську діяльність. 

"Я шукаю роботу. Зараз приділяю час відпочинку і іншим турботам. У мене є фонд в Кот-д'Івуарі. Також намагаюся подорожувати, відвідувати інші країни і знайомитися з новими людьми. Мені цікаво переймати досвід у людей з різних областей бізнесу. Думаю, це може допомогти мені в реалізації майбутніх проектів.

Тренерська діяльність? Чому б і ні, навіть якщо зараз ця роль мене не особливо приваблює. У мене є час, щоб вирішити і визначити, чим я хочу займатися. Це повинно бути не тільки те, що мені подобається, а й те, що мені вдається", - сказав Дрогба.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу. 

Раніше повідомлялося, що Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.

Джерело - LF Press.

#Дрогба, #Челсі, #тренер, #футбол
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