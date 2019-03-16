Форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду може бути дискваліфікований UEFA через непристойний жест, який нападник продемонстрував в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Роналду крім грошового штрафу може також пропустити обидва матчі з Аяксом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 10-го і 16-го квітня.

Відзначимо, що офіційної інформації з цього приводу поки не було.

Cristiano Ronaldo provoca e repete gesto obsceno de Simeone após classificação da Juventushttps://t.co/mggP4L5dA7 pic.twitter.com/d9RIECfsuR — globoesportecom (@globoesportecom) 12 марта 2019 г.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.

Також повідомлялося, що Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків.

Джерело - xsport.ua.