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Екс-гравець Динамо: Челсі забив би 20 голів Арсеналу-Київ

Сьогодні 16:15 785 0
Олександр Яковенко знайшов пояснення проблемам Динамо в Лізі Європи
Екс-гравець Динамо: Челсі забив би 20 голів Арсеналу-Київ
Олександр Яковенко

Рівень українського чемпіонату настільки низький, що умовний Арсенал-Київ міг би програти Челсі з різницею в 20 м'ячів.

Таку думку висловив екс-хавбек Динамо Олександр Яковенко, коментуючи протистояння киян з Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Зверніть увагу, як Динамо грало в чемпіонаті. Різниця з Челсі вісім голів, а потім вони обіграють Арсенал-Київ у чотири голи (в 21-му турі - прим.). Динамо грає з такими суперниками, яким Челсі забив би 20 голів. Вони просто не готові до такого футболу.

Говорити про те, що в усьому тільки футболісти винні - не можна. Винні всі - і тренери, і футболісти, і клуб у цілому. Напевно, потрібно спершу заспокоїтися і не приймати рішень на гарячу голову. День-два пройде, і тоді можна рішення приймати", - сказав Яковенко.

Нагадаємо, що Динамо не виплатило гравцям преміальні за Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що визначилися усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи.

Джерело - Футбол 1/2.

#Динамо, #Челсі, #Ліга Європи, #Арсенал-Київ, #Яковенко, #Футбол 1, #Футбол 2
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