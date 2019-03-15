Екс-гравець Динамо: Челсі забив би 20 голів Арсеналу-Київ

Рівень українського чемпіонату настільки низький, що умовний Арсенал-Київ міг би програти Челсі з різницею в 20 м'ячів.

Таку думку висловив екс-хавбек Динамо Олександр Яковенко, коментуючи протистояння киян з Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Зверніть увагу, як Динамо грало в чемпіонаті. Різниця з Челсі вісім голів, а потім вони обіграють Арсенал-Київ у чотири голи (в 21-му турі - прим.). Динамо грає з такими суперниками, яким Челсі забив би 20 голів. Вони просто не готові до такого футболу.

Говорити про те, що в усьому тільки футболісти винні - не можна. Винні всі - і тренери, і футболісти, і клуб у цілому. Напевно, потрібно спершу заспокоїтися і не приймати рішень на гарячу голову. День-два пройде, і тоді можна рішення приймати", - сказав Яковенко.