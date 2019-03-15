Динамо не виплатило гравцям преміальні за Лігу Європи

Київське Динамо після поразки від Челсі не виплатило своїм гравцям преміальні за виступ у Лізі Європи.

Гравці Динамо не отримали преміальні за свої виступи в Лізі Європи.

Про це повідомляють журналісти ТаТоТаке.

Гравці повинні були отримати по 200 тисяч доларів за кожну перемогу в групі та по 200-250 тисяч за прохід Олімпіакоса на стадії 1/16 фіналу.

Разом із цим футболісти були оштрафовані на 100 тисяч доларів за поразку від Яблонця в 6 турі групового етапу. Таким чином, вони не отримали 700-750 тисяч.

Керівництво обіцяє виплатити кошти до 20 березня.

Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. Відео голів на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.