Динамо не виплатило гравцям преміальні за Лігу Європи

Гравці Динамо не отримали преміальні за свої виступи в Лізі Європи.
Про це повідомляють журналісти ТаТоТаке.
Гравці повинні були отримати по 200 тисяч доларів за кожну перемогу в групі та по 200-250 тисяч за прохід Олімпіакоса на стадії 1/16 фіналу.
Разом із цим футболісти були оштрафовані на 100 тисяч доларів за поразку від Яблонця в 6 турі групового етапу. Таким чином, вони не отримали 700-750 тисяч.
Керівництво обіцяє виплатити кошти до 20 березня.
Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. Відео голів на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.