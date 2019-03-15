Визначилися усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
За їхніми результатами визналися усі учасники чвертьфіналу другого за престижністю турніру старого світу.
Путівки в наступний раунд завоювали наступні команди:
- Челсі
- Наполі
- Валенсія
- Арсенал
- Бенфіка
- Вільярреал
- Айнтрахт
- Славія
Жеребкування 1/4 фіналу і 1/2 фіналу відбудеться сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон і почнеться о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. Натомість Саррі виправдав поразку Динамо.
Джерело - Чемпіон.