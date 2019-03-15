Визначилися усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

За їхніми результатами визналися усі учасники чвертьфіналу другого за престижністю турніру старого світу.

Путівки в наступний раунд завоювали наступні команди:

Челсі

Наполі

Валенсія

Арсенал

Бенфіка

Вільярреал

Айнтрахт

Славія

Жеребкування 1/4 фіналу і 1/2 фіналу відбудеться сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон і почнеться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі. Натомість Саррі виправдав поразку Динамо.

Джерело - Чемпіон.