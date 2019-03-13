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З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

Сьогодні 08:10 Valeriy Ruchka 384 0
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

Вже 22 березня збірна України стартує в відбірковому турнірі до Євро-2020 виїзним матчем з Португалією. Команді Андрія Шевченка потрібна наша підтримка. А підтримувати її краще в ексклюзивних футбольних вишиванках, які всім нашим фанам пропонує  бренд Kuberten.com.ua

У вишиванці За Україну можна вболівати всією родиною.  В основу моделі закладені кольори національного прапора України і тематична українська вишивка. Жіноча та дитяча моделі – у наявності.

Футболка з вишивкою М’яч - наша перша модель, в якій ми вирішили поєднати прінт з вишивкою! Ідея проста і зрозуміла: вишитий зображення жовто-синьої бутси з тризубом і класична доріжка вишивки, яка приводить нас до забитого голу в ворота суперників збірної України.

В основі поло вишиванки Моя збірна - класичний дизайн з використанням української символіки. Дві смуги на грудях представлені у вигляді українського прапора, який символізує мирне синє небо і золоті українські поля. На комірі вишитий герб України - тризуб.

Поло вишиванка З Україною в серці - ще одна модель, яка змушує наші серця битися частіше! Символічна карта України в жовто-блакитний тонах спеціально вишита в районі серця. Тепер у вас є відмінна можливість придбати парні футболки - чоловічу і жіночу.

Поло вишиванка Героям Слава несе в собі додаткове смислове навантаження. Традиційне вітання "Героям Слава" в 2014 році апелювала до загиблих на Майдані героям Небесної сотні. А тепер і до українських солдатів, які віддали і продовжують віддавати життя за нашу незалежність  на сході України.

На поло Слава Київської Русі стилізований малюнок, в якому легко вгадується Пам'ятник засновникам Києва - князям Кию, Щеку, Хориву і їх сестрі Либідь. Саме з Києва і почалася Київська Русь, правонаступницею якої є наша Україна.

Відзначимо, що на нашому сайті представлений повний асортимент ексклюзивних вишиванок і оригінальних дизайнерських футболок.

Для корпоративних клієнтів можлива розробка ексклюзивного дизайну вишиванок по брендбуку. Серед наших клієнтів – Динамо Київ і полтавська Ворскла.

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Джерело - Чемпіон.

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