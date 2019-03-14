Неймар нецікавий Реалу

Зідан не хоче бачити бразильця в клубі

Нападник ПСЖ Неймар не буде пріоритетним трансфером Реала влітку.

Про це повідомляє AS.

Тренер мадридців Зінедін Зідан не хоче бачити бразильця в клубі. Французький фахівець виступив за покупку інших футболістів.

Раніше повідомлялося, що Реал збирається купити Едена Азара у Челсі.

У нинішньому сезоні Неймар забив 20 м'ячів і зробив 11 результативних передач у 23 іграх за ПСЖ.

Нагадаємо, Реал придбав захисника за 50 млн євро.

Тим часом на весіллі Рамоса виступлять AC/DC або Aerosmith.

Джерело - Xsport.