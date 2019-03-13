Зірки світової рок-сцени виступлять на весіллі Рамоса

Влітку відбудеться весілля захисника Реала Серхіо Рамос і телеведучої Пілар Рубіо.

Про це повідомляє AS.

Церемонія одруження призначена на 15 червня в Севільї, святкування відбудеться на фермі Рамоса. Пара, за інформацією видання, веде переговори з двома рок-групами - Aerosmith і AC/DC, - щоб одна з них виступила на заході. Найімовірніше, вийде домовитися з Aerosmith.

"Гості залишать мобільні телефони і камери перед входом на ферму, щоб вони могли розслабитися і веселитися", - сказала пара під час передачі El Hormiguero.

Нагадаємо, капітан Реала позував для фільму під час матчу Реала порти Аякса.

Тим часом Рамос привітав Бейла особливим подарунком.

Джерело - AS.