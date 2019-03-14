Шахтар почав підготовку до матчу 22-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Помаранчево-чорні провели півторагодинну сесію в заміському комплексі Святошин. У загальну групу повернувся захисник Богдан Бутко.
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Таким чином, до гри з Зорею готуються всі, за винятком Івана Ордеця, який продовжує курс реабілітації після травми.
Матч Зоря — Шахтар відбудеться 16 березня. Початок о 17:00.
Нагадаємо, гравці Шахтаря виділили понад 2 млн гривень на відновлення спорткомплексу в Красногорівці.
Тим часом донеччани розпочали продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.
Джерело - Шахтар.