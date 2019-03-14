Захисник може зіграти проти Зорі

Шахтар почав підготовку до матчу 22-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Помаранчево-чорні провели півторагодинну сесію в заміському комплексі Святошин. У загальну групу повернувся захисник Богдан Бутко.

Актуально: Німці пропустили більше за Шахтар

Таким чином, до гри з Зорею готуються всі, за винятком Івана Ордеця, який продовжує курс реабілітації після травми.

Матч Зоря — Шахтар відбудеться 16 березня. Початок о 17:00.

Нагадаємо, гравці Шахтаря виділили понад 2 млн гривень на відновлення спорткомплексу в Красногорівці.

Тим часом донеччани розпочали продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.

Джерело - Шахтар.