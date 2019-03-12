Донецький Шахтар допомагає відновлювати спорткомплекс в Красногорівці, Донецької області.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Спорткомплекс був пошкоджений під час бойових дій. Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйонів гривень на відновлення залу. Перший етап вже завершено, повністю прибрані пошкоджені конструкції.
Почався процес скління, який триватиме місяць, також проводяться роботи всередині будівлі.
Нагадаємо, стартував тендер на продаж медіа-прав УПЛ.
Тим часом Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.
Джерело - Шахтар.