Зал було пошкоджено під час бойових дій

Донецький Шахтар допомагає відновлювати спорткомплекс в Красногорівці, Донецької області.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Спорткомплекс був пошкоджений під час бойових дій. Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйонів гривень на відновлення залу. Перший етап вже завершено, повністю прибрані пошкоджені конструкції.

Почався процес скління, який триватиме місяць, також проводяться роботи всередині будівлі.

Нагадаємо, стартував тендер на продаж медіа-прав УПЛ.

Тим часом Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.

Джерело - Шахтар.