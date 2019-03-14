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Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля над Баварією

Перемога Ліверпуля над Баварію стала наслідком якісної гри червоних у другому таймі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа наводить прес-служба UEFA.

"Ми показали дуже зрілу гру в другому таймі. До перерви ми мали більше грати у футбол. У ті моменти, коли ми грали у футбол, відразу ж руйнували структуру гри Баварії. Але цей результат абсолютно заслужений.

До цього у виїзних матчах Ліги чемпіонів ми не захищалися так, як зазвичай це робимо. А сьогодні ми це робили. У такому матчі завжди будуть помилки, але ви повинні залишатися у грі і намагатися контролювати її в ті моменти, коли можете це робити.

Ми приймемо будь-який результат жеребкування. Хлопці люблять цей турнір, вони дійсно викладаються на всі сто в такі моменти. Їхнє ставлення до гри було просто видатним. Тріо форвардів чудово себе проявило, вони дуже багато допомагали команді", - зазначив Юрген.

Нагадаємо, що відеоогляд матчу ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - УЄФА.

#Ліверпуль, #Баварія, #Ліга чемпіонів, #Клопп
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