В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія на власному полі приймала Ліверпуль.
Садіо Мане відкрив рахунок. Втім його одноклубник Жоель Матіпа відправив м'яч у власну сітку воріт і зрівняв рахунок - 1:1.
А в другому таймі ван Дейк та Мане все ж домоглися свого для ліверпульців. 1:3 - англійці крокують далі.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, 2 матч
13 березня
Баварія — Ліверпуль 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Мане, 1:1 - 39 автогол Матіл, 1:2 - 69 ван Дейк, 1:3 - 84 Мане
Нагадаємо, відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.